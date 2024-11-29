Национальный банк Кыргызстана ввел «период охлаждения» при выдаче кредитов. Решение приняло правление НБ КР.

Отмечается, что это сделано в целях защиты граждан от финансовых мошенников.

«Период охлаждения» — срок, в течение которого банк не перечисляет деньги заемщику, чтобы клиент имел возможность отказаться от кредита и расторгнуть договор. Например, если выяснится, что онлайн-кредит на него оформили мошенники, уточняет регулятор.

В Нацбанке проинформировали, что длительность «периода охлаждения» будет зависеть от суммы кредита:

от 15 тысяч до 50 тысяч сомов — три часа;

от 50 тысяч до 100 тысяч сомов — шесть часов;

свыше 100 тысяч сомов — 24 часа.

В течение «периода охлаждения» при выдаче онлайн-кредитов финансово-кредитные организации будут обязаны совершать контрольный звонок для получения подтверждения клиента на оформление онлайн-кредита, если сумма превышает 100 тысяч сомов. Если контрольный звонок не будет своевременно произведен, то деньги не могут быть перечислены клиентам.

Напомним о том, что на заседании Жогорку Кенеша 17 октября заместитель председателя главного регулятора страны Бектур Алиев сообщил, что Национальный банк намерен ввести механизм «периода охлаждения» при выдаче онлайн-кредитов.