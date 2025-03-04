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Экономика

Самозапрет на кредиты. Нацбанк Кыргызстана изучает возможность его внедрения

Вслед за Россией и Казахстаном, где уже действует практика самозапрета на получение кредитов, Национальный банк Кыргызской Республики рассматривает возможность внедрения аналогичного механизма. Об этом 24.kg сообщили в НБ КР.

Самозапрет — это добровольный отказ гражданина от возможности оформления договоров потребительского кредита или займа. Данный механизм выполняет четыре ключевые функции:

  • защита от мошенничества (после активации ограничения получить кредит не сможет ни сам человек, ни кто-либо другой от его имени);

  • сохранение финансовых средств (мошенники не смогут оформить заем без ведома гражданина и похитить его деньги);

  • предотвращение судебных споров (человеку не придется доказывать, что кредит оформлен без его согласия);

  • взвешенное принятие решений (поскольку снятие запрета требует времени, потенциальный заемщик сможет тщательно обдумать необходимость оформления кредита).

В НБ КР пояснили, что инициатива обусловлена необходимостью усиления защиты прав потребителей финансовых услуг и борьбы с мошенничеством в кредитной сфере. В частности речь о случаях оформления кредитов на граждан без их ведома.

«Национальный банк изучил международный опыт внедрения механизма самозапрета на получение кредита и целесообразность его внедрения с точки зрения анализа ситуации на рынке Кыргызстана с учетом имеющихся фактов мошеннических действий по оформлению кредитов на других лиц без их ведома и в целом технических возможностей», — говорится в сообщении НБ КР.

В регуляторе подчеркнули, что вопрос уже обсудили с представителями государственных органов и другими заинтересованными сторонами. Сейчас НБ КР рассматривает возможность инициирования проекта закона по внедрению практики самозапрета.

В Нацбанке отметили, что подобный механизм — это сложный и многоэтапный процесс. Он потребует «проведения всестороннего межведомственного обсуждения, обсуждения с банковским сектором, согласования регламентных процедур и обеспечение технических возможностей».

НБ КР намерен вести работу в данном направлении, но подчеркнул, что реализация инициативы займет определенное время.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321656/
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