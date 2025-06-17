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Власть

И не было бы войны. Исключение России из G8 было ошибкой — Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал ошибкой решение исключить Россию из формата G8 и последовавший за этим откат организации к формату G7, сообщает агентство Reuters.

Об этом глава Белого дома заявил в преддверии саммита «Группы семи» в Канаде. Он также повторил мысль о том, что членство РФ в G8 могло бы предотвратить конфликт в Украине.

«G7 раньше была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо (бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо. — Прим. ред.) не хотели впускать Россию. И я бы сказал, что это было ошибкой, потому что я думаю, что сейчас не было бы войны, если бы РФ была в составе, и сейчас не было бы войны, если бы Трамп был президентом четыре года назад», — сказал Дональд Трамп.

Он ранее уже высказывался о том, что дальнейшее участие России в G8 могло бы предотвратить начало боевых действий в Украине.  

Напомним, РФ входила в международный клуб G8 с 1997-го.

G8 — это аббревиатура словосочетания «Большая восьмерка», международный форум ведущих мировых держав, существовавший в 1997-2014 годах. В нем участвовали Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония. Ежегодно представители стран-участниц, в том числе лидеры государств и руководители министерств, встречались на саммитах, где обсуждали вопросы глобальной экономики и политики и искали пути решения общих проблем. Главными темами были международная безопасность, энергетика, изменение климата, борьба с бедностью.

Ссылка: https://24.kg/vlast/332955/
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