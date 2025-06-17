10:11
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Кабмин увеличивает численность сотрудников Министерства иностранных дел. Зачем?

Кабмин принял решение постепенно увеличить число сотрудников в Министерстве иностранных дел. Это связано с открытием нового посольства Кыргызстана в Эфиопии.

Сейчас в министерстве работают около 464 человек, а к 2033 году штат планируется увеличить почти до 480 человек. Большая часть сотрудников работает в центральном офисе и заграничных представительствах.

Также остается часть людей, которых нанимают по контракту. Изменения уже вступили в силу.

Об учреждении посольства Кыргызской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия с местопребыванием в Аддис-Абебе сообщалось в марте этого года. Кабинету министров было поручено решить организационные моменты и увеличить штат Министерства иностранных дел.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332951/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана
Посольства и консульства КР хотят обязать отвечать гражданам в течение пяти дней
МИД определился с местом для нового здания посольства Кыргызстана в Астане
Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
ЕС сократит дипломатов в некоторых посольствах, чтобы усилить миссии против РФ
Посольство Кыргызстана в Корее переехало в новое здание
Учреждено посольство Кыргызстана в Эфиопии
В Стамбуле пройдет встреча представителей России и США
Эфиопия потребовала от Великобритании возвращения древних сокровищ
Возможность открытия авиарейса Бишкек — Аддис-Абеба обсудили КР и Эфиопия
Популярные новости
От&nbsp;Акаева до&nbsp;Жапарова: как менялся ВВП Кыргызстана за&nbsp;30&nbsp;лет От Акаева до Жапарова: как менялся ВВП Кыргызстана за 30 лет
Обострение на&nbsp;Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с&nbsp;заявлением Обострение на Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с заявлением
Возможный запрет въезда кыргызстанцев в&nbsp;США: МИД вызывает американского консула Возможный запрет въезда кыргызстанцев в США: МИД вызывает американского консула
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня
Бизнес
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
17 июня, вторник
10:02
Кабмин увеличивает численность сотрудников Министерства иностранных дел. Зачем? Кабмин увеличивает численность сотрудников Министерства...
10:00
Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
09:52
«Период охлаждения» позволил сократить факты мошенничества с кредитами — Нацбанк
09:50
Минздрав дополнительно получит 26 миллионов сомов на трансплантацию почек
09:49
Кабмин упростил выезд для иностранцев с нарушениями миграционных правил