Кабмин увеличивает численность сотрудников Министерства иностранных дел. Зачем?

Кабмин принял решение постепенно увеличить число сотрудников в Министерстве иностранных дел. Это связано с открытием нового посольства Кыргызстана в Эфиопии.

Сейчас в министерстве работают около 464 человек, а к 2033 году штат планируется увеличить почти до 480 человек. Большая часть сотрудников работает в центральном офисе и заграничных представительствах.

Также остается часть людей, которых нанимают по контракту. Изменения уже вступили в силу.

Об учреждении посольства Кыргызской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия с местопребыванием в Аддис-Абебе сообщалось в марте этого года. Кабинету министров было поручено решить организационные моменты и увеличить штат Министерства иностранных дел.