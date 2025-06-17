Совет судей КР согласился привлечь к ответственности судью Шумкарбека Жусупбаева

Совет судей Кыргызстана дал согласие на привлечение к уголовной ответственности еще одного судьи.

По его данным, на состоявшемся заседании рассмотрены материалы дисциплинарной комиссии. Принято решение об удовлетворении представления Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи Аламединского районного суда Чуйской области Ш.Ж.

Под эти инициалы подходят данные судьи Шумкарбека Жусупбаева.

Он также работал судьей Ноокатского райсуда, затем при ротации переведен в Аламединский райсуд.

Ранее Совет судей одобрил привлечение к ответственности судьи Ноокатского районного суда Гулнары Абылкасымовой.