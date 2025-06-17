10:22
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Совет судей КР согласился привлечь к ответственности судью Шумкарбека Жусупбаева

Совет судей Кыргызстана дал согласие на привлечение к уголовной ответственности еще одного судьи.

По его данным, на состоявшемся заседании рассмотрены материалы дисциплинарной комиссии. Принято решение об удовлетворении представления Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи Аламединского районного суда Чуйской области Ш.Ж.

Под эти инициалы подходят данные судьи Шумкарбека Жусупбаева.

Он также работал судьей Ноокатского райсуда, затем при ротации переведен в Аламединский райсуд.

Ранее Совет судей одобрил привлечение к ответственности судьи Ноокатского районного суда Гулнары Абылкасымовой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332921/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Совет судей одобрил привлечение к ответственности судьи Гулнары Абылкасымовой
Состав Совета судей предлагается увеличить до 20 человек
Представление о досрочном прекращении полномочий двух судей внесут президенту
В прошлом году в Совет судей поступило более 500 жалоб
Избран новый состав Совета судей из 15 членов на три года
В Кыргызстане отбор судей цифровизируют
Состав Совета судей предлагается увеличить до 20 человек
Депутат Медер Алиев просит увеличить число членов Совета судей
В 2024-м Совет судей дал согласие на привлечение к ответственности девяти судей
Президенту предложено досрочно прекратить полномочия судьи Нурлана Кенжебаева
Популярные новости
От&nbsp;Акаева до&nbsp;Жапарова: как менялся ВВП Кыргызстана за&nbsp;30&nbsp;лет От Акаева до Жапарова: как менялся ВВП Кыргызстана за 30 лет
Обострение на&nbsp;Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с&nbsp;заявлением Обострение на Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с заявлением
Возможный запрет въезда кыргызстанцев в&nbsp;США: МИД вызывает американского консула Возможный запрет въезда кыргызстанцев в США: МИД вызывает американского консула
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня
Бизнес
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
17 июня, вторник
10:21
И не было бы войны. Исключение России из G8 было ошибкой — Дональд Трамп И не было бы войны. Исключение России из G8 было ошибко...
10:18
Совет судей КР согласился привлечь к ответственности судью Шумкарбека Жусупбаева
10:02
Кабмин увеличивает численность сотрудников Министерства иностранных дел. Зачем?
10:00
Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
09:52
«Период охлаждения» позволил сократить факты мошенничества с кредитами — Нацбанк