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Власть

Посольство Кыргызстана в Корее переехало в новое здание

Посольство Кыргызской Республики в Корее осуществляет свою деятельность по новому адресу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Отмечается, что новое здание посольства находится в центральной части Сеула. Адрес: Чонно-гу, Чхонгун-дон, 53-57 (Чахамун-ро, 125-12).

В апреле министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев сообщал, что ведомство купит здания для посольств Кыргызстана в Женеве и Сеуле. По его словам, стоимость этих зданий — до $5 миллионов. Также в течение двух лет планировалось купить здания для посольств в Англии и Японии, где это имущество обойдется в $10 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329056/
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