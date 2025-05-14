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Власть

В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях

В Таджикистане отменили уголовную ответственность за лайки в соцсетях. Соответствующий закон подписал президент страны Эмомали Рахмон.

Ответственность больше не будет грозить как после лайков, так и после другой подобной активности в соцсетях, например, комментариев.

Декриминализацию лайков в РТ продвигали с прошлой осени, в апреле парламент по инициативе Генпрокуратуры одобрил инициативу. С 2018 года за лайки под экстремистскими постами и публикациями террористических организаций жителям республики могли вменить статью об оправдании терроризма или о призывах к свержению власти — по ним было предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Эмомали Рахмон раскритиковал работу правоохранительных структур, которые возбуждают уголовные дела за лайки в интернете. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/329031/
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