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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Президент обсудил с главой Генштаба стабилизацию ситуации в стране

Президент Сооронбай Жээнбеков обсудил с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Таалайбеком Омуралиевым меры по стабилизации ситуации в стране. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, глава КР отметил, что основной задачей на данный момент является обеспечение безопасности жителей Бишкека и общественного порядка в столице.

«Сегодня я подписал указ о введении в столице режима чрезвычайного положения. Исходя из сложившейся ситуации, мы обязаны срочно взять ее под контроль и укрепить мир», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что, помимо политических, звучат призывы, направленные на раскол общества.

«Горожане и наши соотечественники не должны становиться жертвами политических страстей безответственных политиков. Для этого я, как президент, приложу все усилия, исходя из своих конституционных прав, чтобы обеспечить мирную жизнь людей и целостность республики. Уверен, что меня поддержат все разумные силы страны», — заключил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168560/
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