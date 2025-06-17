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Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве на полмиллиона

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве, в результате которого пострадавшая лишилась 540 тысяч сомов.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, 26 мая в ОВД Аламединского района обратилась гражданка К.К. Она заявила, что неизвестные с 15 по 17 мая под предлогом получения прибыли через онлайн-платформу сайта N обманом завладели ее средствами. Деньги переведены на разные банковские карты внутри Кыргызстана.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Задержанный по подозрению в мошенничестве

В ходе оперативных мероприятий удалось установить личность подозреваемого — им оказался 23-летний гражданин С.А. Он задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.

Милиция предполагает, что задержанный может быть причастен к другим эпизодам мошенничества. Всех, кто мог пострадать от его действий, просят обратиться в ОВД Аламединского района: 0312363523; 0312363527.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332959/
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