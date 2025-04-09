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Спецслужбы Кыргызстана заявили о пресечении очередной попытки захватить власть

Пресечена попытка организации массовых беспорядков и разжигания межнационального конфликта, сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР. 

В ГКНБ отметили, что выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота.

«В начале 2025 года в рамках уголовного дела с санкции судебных органов проводился комплекс оперативных и следственно-оперативных мероприятий по активной разработке группы лиц, планировавшей массовые беспорядки, под управлением идейных вдохновителей, один из которых находится в бегах, предположительно в ОАЭ. Все участники группы, в том числе руководители среднего звена, установлены и задержаны», — говорится в сообщении.

Спецслужбы добавили, что указанная группа в целях реализации своих намерений запланировала снять фейковый провокационный видеоролик с обращением кыргызской избитой, полуобнаженной девушки, над которой якобы надругались иностранные граждане. На видео она молит о помощи и просит поддержки против иностранцев для максимального распространения в социальных сетях. 

«Видео должно было затронуть национальные патриотические чувства и спровоцировать представителей неорганизованной молодежи страны аналогично событиям, произошедшим в мае 2024-го. Далее специально подготовленные боевые группы, снаряженные огнестрельным оружием, в разных точках Бишкека организуют драки и погромы в местах работы и проживания иностранцев», — отметили в ГКНБ.

Кроме того, аналогичные провокации планировались и в отношении местных жителей и представителей правоохранительных органов с последующими массовыми беспорядками. Все эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых так называемой оппозицией.

Также в ходе следствия получена информация о том, что общая организация проводилась дистанционно за пределами Кыргызстана. В настоящее время ведется работа по поимке организаторов. Таким образом, госкомитет в результате проведенных мероприятий пресек попытку организации массовых беспорядков на финальном этапе подготовки и реализации указанных планов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325465/
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