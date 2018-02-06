Иски против СМИ. Омбудсмен Кыргызстана должен вступиться за журналистов

Правозащитники призывают омбудсмена Кыргызстана Кубата Оторбаева заступиться за журналистов. Они направили ему письмо с предложениями.

По их мнению, омбудсмен должен сделать публичное заявление по ситуации с ограничением свободы слова и давлением на правозащитников и журналистов через многомиллионные иски и призвать власти страны прекратить давление и отказаться от компенсаций.

Международные органы в сфере прав человека неоднократно заявляли, что защита чести и достоинства, а особенно государственных и политических деятелей, не должна сводиться к личной цели обогащения или же преследования журналистов. Гражданское сообщество Кыргызстана

Кроме того, необходимо дать юридическую оценку законопроекту Дастана Бекешева о внесении изменений в Гражданский кодекс КР на соответствие его конституционным принципам свободы слова и выражения мнения. Он направлен на ограничение свободы слова и фактически устанавливает минимальный размер штрафов за публикацию недостоверной информации.

Ранее Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к ИА «24.kg». Общественность приветствовала этот шаг действующего президента страны, призвав его отказаться от взыскания пяти миллионов сомов и с журналиста Кабая Карабекова.