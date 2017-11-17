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Общество

Депутаты хотят регламентировать размещение опровержений в соцсетях

Депутаты Жогорку Кенеша хотят регламентировать размещение опровержений в соцсетях. Поправки в Гражданский кодекс предлагает внести Дастан Бекешев.

По его мнению, необходимо указать форму, порядок и способ опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина в Интернете, газетах и журналах, на телевидении и радио.

«Эти нормы позволят в полной мере защитить нематериальные блага граждан. Если порочащие сведения размещены в сети и публикация доступна для неопределенного круга лиц, то опровержение должно быть общедоступным, что не позволит распространителю порочащих сведений публиковать опровержения и извинения со статусом «для себя» или «для друзей», которые используются в социальных сетях», — пояснил Дастан Бекешев.

Кроме того, опровержение должно быть опубликовано на всех интернет-ресурсах, которые перепечатали информацию. Устанавливается и минимальная сумма компенсации — не ниже 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), за исключением случаев, если потерпевший потребовал меньшую сумму.

Дастан Бекешев отмечает, что законопроект не направлен на регулирование Интернета, регламентируются лишь вопросы публикации опровержения порочащих сведений в различных местах распространения информации.
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