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Общество

Любительскую и спортивную рыбалку временно запретили в Таласской области

С 13 мая в Таласской области временно запретили любительское и спортивное рыболовство на некоторых реках. Об этом сообщили в Минводсельпроме.

По его данным, мера направлена на сохранение и восстановление популяции амударьинской форели, которая обитает в горных реках региона.

Запрет принят на основании рекомендаций Института биологии Национальной академии наук и в соответствии с положением о департаменте рыбного хозяйства. Он будет действовать до конца 2025 года.

Мониторинг численности рыбы проведут в реках Шилбили, Кара-Коюн, Беш-Куль, Кумуштак, Чон-Чычкан, Табылгаты и Калба. Также усилят меры по охране рыбных ресурсов — в регионе организуется сеть внештатных инспекторов по охране рыбы.

Кроме того, ОсОО «Чегетей-Тоо» и «Марал-Тоо» совместно с департаментом рыбопромышленного комплекса установят информационные знаки о запрете рыбалки и примут участие в борьбе с браконьерством в рамках соглашения о сотрудничестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329024/
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