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Общество

Большинство работодателей не скрывают несчастные случаи на производстве в КР

В Кыргызстане большинство работодателей не скрывают несчастные случаи на производстве и сами сообщают о них в 90 процентах случаев. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадьяров.

По его словам, в остальных 10 процентах к ним обращаются с заявлениями родственники пострадавших или поступают сообщения из больниц и правоохранительных органов.

Работодатель обязан сообщить о произошедшем ЧП и оказать содействие для расследования: показать место происшествия, предоставить все необходимые материалы и так далее.

«По трудовому законодательству пострадавшего на производстве должны немедленно доставить в медицинское учреждение и сообщить об инциденте в службу по контролю и надзору трудового законодательства, Федерацию профсоюзов и районную прокуратуру. Кроме того, работодатель обязан полностью оказать содействие в лечении своего работника, обеспечить медикаментами, оплатить медуслуги. Пострадавший имеет право находиться на оплачиваемом больничном четыре месяца. Работодатель также выплачивает единовременное и ежемесячное пособие», — сказал Чолпонкул Мадьяров.

С начала 2025 года расследованы 44 несчастных случая, из них 32 человека получили тяжелые травмы, 17 погибли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329014/
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