Работы по высвобождению от лома металлов и отходов, складированных в период с 2017 по 2020 год, проводятся управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкека совместно с МП «Тазалык» и ГП «Кыргызметаллпром».



Мэрия также заключила договор купли-продажи лома и отходов черных и цветных металлов с государственным предприятием «Кыргызметаллпром» при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом.