В Бишкеке очистили производственную базу от демонтированных объектов по адресу: улица Васильева, 169. Об этом сообщила мэрия Бишкека.
Работы по высвобождению от лома металлов и отходов, складированных в период с 2017 по 2020 год, проводятся управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкека совместно с МП «Тазалык» и ГП «Кыргызметаллпром».
Мэрия также заключила договор купли-продажи лома и отходов черных и цветных металлов с государственным предприятием «Кыргызметаллпром» при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом.
Отмечается, что решением Октябрьского районного суда города Бишкека от 21 ноября 2024 года объекты облегченного типа (павильоны, контейнера, гаражи, павильоны, киоски, рекламные конструкции и другое), демонтированные и складированные на производственной базе с 2020 по 2024 год, признаны бесхозными.