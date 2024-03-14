Закон об иноагентах. Эдиль Байсалов призвал не хоронить демократию

«Не стоит читать заупокойную нашей демократии», — заявил сегодня журналистам заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, комментируя принятый Жогорку Кенешем в третьем чтении закон об иностранных представителях.

По его словам, власти призывают СМИ слишком не пугать друг друга и других принятием этого закона. Чиновник призвал обратить внимание на те изменения, которые документ претерпел. В начале документ предусматривал уголовное наказание, содержал много разных и ненужных понятий.

«Сейчас он принят в максимально приемлемом и понятном виде. С ним никто не может поспорить. Никто из нас не хочет, чтобы иностранцы, какие бы они хорошие не были, вмешивались в наши внутренние дела. Есть десятки законов, Конституция, которая запрещает вмешательство иностранных организаций и государств в наши внутренние дела. Мы все патриоты и граждане своей страны», — сказал он.

Эдиль Байсалов считает: этот закон нужен, чтобы еще раз показать, что никто не может вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана.

«Прошли времена наивного романтического возраста Кыргызстана. Мы все в 90-х годах думали, что все хотят процветания нашей страны и все нам помогут и сделают за нас. Оказалось, что это не так. Никто за нас нашу работу не сделает. Плохой он или хороший, мы посмотрим его в действии. Забегать вперед и лить крокодильи слезы не надо, потому что нет ни уголовного наказания, ни прочего. Те иностранные организации, которые сейчас работают, они продолжат работать. Не надо говорить, что у нас будут тысячи иностранных агентов, не надо. Такого не будет. Не надо хоронить все гражданское общество и демократическое государство», — отметил зампред кабмина.

Представитель администрации президента подчеркнул, что закон об иностранных агентах не несет какой-либо угрозы прекращению деятельности гражданского общества.

Он считает, что вся высказываемая критика и озвученные опасения — это проекция каких-то чужих страхов. Гражданские активисты и неправительственные организации являются неотъемлемой частью демократической жизни Кыргызстана.

«Никто не будет лишен своих конституционных прав на участие в процессе принятия решений. Единственное, что от них требуется, чтобы четко указывали источники финансирования, но как мы с вами знаем, от них так и так это требуется самими грантодателями. Каждый гражданин обладает правом принимать участие в политической жизни государства. Они также могут свободно выражать это мнение и заниматься своей гражданской и политической деятельностью. Даже если этот гражданин каким-то образом получил финансирование от иностранного субъекта, от него будет требоваться только написать об этом. Но наши НПО так и пишут об этом. Ничего, по сути, для НПО не меняется. Никого за это наказывать не будут. Наши граждане и общественные организации не будут лишены своих гражданских прав. Просто будут ставить дисклеймер, кем профинансировано. Не стоит заранее хоронить, рвать волосы и читать заупокойную нашей демократии», — заключил Эдиль Байсалов.

Депутаты Жогорку Кенеша 14 марта 2024 года на пленарном заседании приняли в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».