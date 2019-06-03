Дело о взятке в $50 тысяч. Отбор консультантов проходил в сауне

В Первомайском районном суде продолжается рассмотрение дела в отношении бывшего заместителя министра транспорта Азимкана Жусубалиева, арестованного за взятку в размере $50 тысяч.
Председательствует на процессе судья Марат Сыдыков. Суд приступил к допросу обвиняемых. Бехруз Гулрузов представился коммерческим директором Алматинского филиала итальянской компании Todini.
Он рассказал, как проводили отбор консультативной организации по строительству участка дороги Эпкин — Дыйкан, из-за которого задержали заместителя министра транспорта.
По словам Бехруза Гулрузова, 2 декабря с ним связался некий Талгат Жапасов, который сказал, что его приглашают в Бишкек.
«Мы приехали в одну из саун города, нас встретили и сказали, что через некоторое время приедет Азимкан Жусубалиев. Как он приехал, мы приступили к ужину и завели разговор. Я рассказал о письме инженера технадзора Минтранса, который требует $250 тысяч. Была ссылка в письме о расторжении договора в случае невыплаты указанной суммы. Азимкан Жусубалиев сказал: «Я с ним разберусь, но те $400 тысяч нужно принести», — рассказал Бехруз Гулрузов.
Адвокат обвиняемого Бехруза Гулрузова спросил у подзащитного, уполномочивала ли компания Todini вести его переговоры с кем-либо.
Бехруз Гулрузов ответил, что на встречу он приехал по своей инициативе, у него были свои интересы. «Никто не наделял полномочиями. Организация не знала, что я еду на переговоры», — пояснил он.
На вопрос, на что он рассчитывал, идя на встречу, Бехруз Гулрузов ответил: «Это был мой личный интерес, я хотел возглавить проект в Кыргызстане, поскольку проект, которым я руковожу в Алматинском филиале компании Todini, заканчивается».
Допрос обвиняемого продолжится на следующем заседании.