Депутаты внесли изменения в законопроект ГКНБ о кандидатах на высшие посты

Депутаты Жогорку Кенеша внесли изменения в законопроект ГКНБ, по которому граждане с погашенной судимостью не могли претендовать на пост президента и другие высшие госдолжности.

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту нардеп Марлен Маматалиев отметил, что к запрету гражданам, имеющим судимость, в том числе снятую или погашенную, баллотироваться на пост президента, депутата ЖК, быть членом ЦИК, председателем и членом кабмина, главой Нацбанка, его заместителями и членов правления, аудитором Счетной палаты вопросов нет.

«Много вопросов к норме «Граждане не могут быть избранными на должность... в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям». Согласно УПК, есть девять реабилитирующих и шесть нереабилитирующих оснований для прекращения уголовного дела. В будущем кандидата в депутаты ЖК может спровоцировать оппонент, потом он может лечь в больницу, даже если ответа на провокацию не было. Может сказать, что ему сломали ребра и написать заявление в милицию. Или если человек поругался с соседом и сломал стул, может возникнуть такая ситуация. Депутаты были обеспокоены этим, поэтому давали соответствующие предложения», — сказал он.

Поэтому народные избранники в законопроекте прописали, что уголовные дела, прекращенные по преступлениям небольшой тяжести (сюда относятся умышленные и неосторожные преступления), и менее тяжкие преступления не могут стать основанием для отказа в регистрации претендентов на вышеуказанные должности.

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Парламентарии также указали, что кандидаты имеют право избираться и назначать на перечисленные высшие посты в случаях, когда в делах частно-публичного обвинения потерпевший отказался от поддержки обвинения и когда обвиняемый добился примирения с потерпевшим.

«Мы опасались, что если кто-то напишет заявление и отзовет его, то подозреваемый уже не сможет стать кандидатом в депутаты или главой кабмина. Теперь этот вопрос решен», — заметил Марлен Маматалиев.

Рассмотрев документ, члены комитета приняли его во втором и третьем чтениях.

Отметим, прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям — это полное снятие обвинений с человека, признание его невиновным, но не в суде, а на стадии предварительного следствия или дознания, до передачи дела в суд.

Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям — это обстоятельства, не исключающие виновность лица в совершении преступления. То есть фактически человек признается виновным в совершении преступления, но наказание к нему не применяют. У него не возникает права на возмещение ущерба от расследования преступления, он не получает права на реабилитацию, потому и называют такие основания нереабилитирующими.

Отметим, 5 декабря прошлого года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев презентовал депутатам парламента проект закона об отмене штрафов за коррупцию. Виновных во взяточничестве предлагалось лишать свободы. Согласно документу, родственникам коррупционеров также запретили работать на государственной и муниципальной службе.

31 декабря 2024-го президент Садыр Жапаров подписал указанный законопроект после принятия Жогорку Кенешем.