Изменение климата: президент КР призвал Европу усилить участие в поддержке ЦА

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в международном форуме «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз: солидарность ради общего процветания», который проходит в Самарканде (Узбекистан).

В своей речи он подчеркнул, что в последние годы проблема изменения климата все чаще поднимается, в том числе с высокой трибуны ООН и на ежегодных саммитах Рамочной конвенции ООН об изменении климата. И хотя все участники заявляют о проблемах и бьют тревогу, но ситуация кардинально не меняется.

Садыр Жапаров отметил, что развитые страны, включая Европейский союз, входят в число основных доноров климатического финансирования, но выделяемые средства не соответствуют ожиданиям развивающихся государств.

Он заметил, что на войны и конфликты страны направляют миллиардные и триллионные суммы финансирования, тогда как на борьбу с изменением климата и охрану окружающей среды выделяются несопоставимо меньшие средства. При этом процесс и механизм получения климатического финансирования до сих пор остаются сложными.

Глава государства предложил:

направлять климатическое финансирование прежде всего на удовлетворение потребностей и приоритетов наиболее уязвимых развивающихся стран, испытывающих нехватку собственных ресурсов, технологий и финансов для смягчения последствий изменения климата, адаптации к ним и обеспечения зеленого перехода;

при рассмотрении глобальных климатических инициатив учитывать не только интересы малых островных государств и наименее развитых стран, но и горных развивающихся государств, также крайне уязвимых к изменению климата;

усилить участие европейских партнеров в поддержке стран Центральной Азии как в части климатического финансирования, так и в вопросах внедрения передовых технологий;

поддержать инициативу КР по обмену внешнего долга на проекты, направленные на климатическое и устойчивое развитие, к реализации которой уже подключился Евросоюз.











Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан в прошлом году столкнулся с резким ростом количества оползней, приведших к значительному повреждению инфраструктуры, гибели и перемещению людей.

«Кроме этого, мы наблюдаем интенсивное таяние ледников и сокращение площади их оледенения, маловодье, засуху и опустынивание. С каждым годом их количество и масштабы увеличиваются. За последние 70 лет площадь ледников в республике сократилась на 16 процентов, а к 2100-му мы можем лишиться более половины их объема», — сказал он.

Президент добавил, что КР к 2030 году планирует сократить выбросы на 16 процентов по сценарию «бизнес как обычно», а при наличии международной поддержки — на 44 процента, рассказав о проектах в сфере возобновляемых источников энергии.

Он рассказал, что в рамках Пятилетия действий по развитию горных регионов (2023-2027) запланированы мероприятия:

24-25 апреля 2025-го в Кыргызстане состоится международная конференция «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития»;

в 2026 году — пресаммит в Нью-Йорке;

в 2027-м — Второй глобальный горный саммит «Бишкек+25», на котором будут подведены итоги и определены дальнейшие шаги по сохранению горных экосистем.

В заключение Садыр Жапаров призвал к активному участию в этих мероприятиях, подчеркнув, что продвижение интересов развивающихся горных государств соответствует одному из ключевых принципов ООН — «Не оставить никого позади».