Глава кабмина хочет ввести ограничения для женщин высказывать свое мнение в Сети

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил своему заместителю Эдилю Байсалову начать мониторинг публикаций, появляющихся в соцсетях.

По его словам, разведенные женщины не должны высказывать плохое мнение о муже и его родителях.

«Мы должны ограничить распространение информации, которая противоречит нашим традициям и обычаям. Некоторые келинки хвалят родного отца, но при этом очерняют свекра, свекровь. А когда разводятся, выкладывают свое мнение в соцсетях. Они не пример для подражания. Свекрам говорят, не носите шорты, а келинки не должны снимать платок с головы», — сказал председатель кабмина.

Отметим, по данным Министерства внутренних дел КР, по итогам 2023 года число зарегистрированных лиц, пострадавших от семейного насилия, составило 13 тысяч 104 человека. Из них 95 процентов — женщины.

Отметим, это не первый раз, когда глава кабмина высказывается некорректно в отношении женщин, девушек, девочек. В сентябре 2022 года Акылбек Жапаров выразил дискриминационное мнение о роли девочек.

«Девочки должны учиться быть хозяйками дома, мальчики — зарабатывать деньги, защищать родину», — заявил он на открытии школы № 76.