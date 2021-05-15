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Власть

Кабинет министров одобрил Закон «О недрах». Что в документе

Кабинет министров своим постановлением одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон КР «О недрах». Речь о предоставлении лицензии на право пользования недрами по проведению геологоразведочных работ и разработки по объектам аукционным и общегосударственного значения, государственным предприятиям и хозяйствующим субъектам со 100-процентной государственной долей участия.

Основной целью документа является создание условий для развития горной отрасли и восполнения минерально-сырьевой базы.

Уточняется, что в последние годы восполнению минерально-сырьевой базы страны не уделялось должного внимания. Все вопросы, связанные с недропользованием, направлены на разработку разведанных месторождений, а поиски и разведка проводятся за счет частных инвестиции.

Внесенные изменения в закон упростят привлечение инвестиций не только на разработку месторождений, но и в геологоразведку по восполнению минерально-сырьевой базы страны.

«По результатам внесенных изменений, государственные предприятия и хозяйствующие субъекты со 100-процентной государственной долей участия получат возможность самостоятельно привлекать инвесторов на проведение геологоразведочных работ и на разработку на перспективных площадях», — говорится в постановлении.

За счет проведенных горных работ будет восполняться минерально-сырьевая база страны. Откроются новые месторождения, снизится нагрузка на государственный бюджет и сократится отток квалифицированных инженерно-технических работников с госпредприятий.

Это приведет, по мнению разработчиков, к увеличению налогов в сфере недропользования, развитию регионов и, соответственно, развитию экономики страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194108/
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