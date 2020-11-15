ЦИК Кыргызстана ровно в полночь 14 ноября завершила прием уведомлений от желающих участвовать в досрочных президентских выборах.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже двое — Бакыт Бакетаев и Жыпаркул Тургуналиев отозвали свои заявления.

Таким образом, осталось пока 63 человека, намеревающихся бороться за главный политический пост. Из них 62 являются самовыдвиженцами, один претендент выдвинут политической партией.

Из 63 участников восемь — женщины, 55 — мужчины.

Напомним, что до 6 декабря кандидаты должны подать в ЦИК необходимые документы. При этом Центризбирком напоминает, что избирательный залог и подписные листы нужно сдать до 3 декабря включительно.