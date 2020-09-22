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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Россия рассмотрит в приоритете поставку в Кыргызстан вакцины от коронавируса

Президент Сооронбай Жээнбеков принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, прибывшего в страну во главе делегации для участия в очередном заседании межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах кыргызско-российского двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках ЕАЭС.

Глава государства еще раз поблагодарил за оказываемую поддержку по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, предоставление гуманитарной помощи и выделение льготного кредита по линии Евразийского фонда в размере $100 миллионов для поддержки малого и среднего бизнеса.

Сооронбай Жээнбеков отметил важность концентрации совместных усилий на постпандемический период, активизации торгово-экономических отношений и принятия совместных мер по борьбе с последствиями пандемии. Он подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества с российской стороной по энергетическим, железнодорожным, инфраструктурным, региональным проектам, а также проектам в рамках ЕАЭС, добавив, что в этом направлении большая роль отведена межправительственной комиссии.

Алексей Оверчук передал слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина. Он подчеркнул, что российская сторона дорожит двусторонними отношениями с Кыргызстаном, имеющих стратегический и союзнический характер.

Алексей Оверчук обратил внимание на активное взаимодействие двух стран в рамках ЕАЭС, отметил консолидированную работу соответствующих ведомств по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а также эффективную деятельность Российско-Кыргызского фонда развития.

Вопрос поставки в Кыргызстан российской вакцины от нового типа коронавирусной инфекции будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Стороны выразили готовность к дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165970/
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