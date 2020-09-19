Чем Китай поможет Кыргызстану, рассказал президент

О визите министра иностранных дел КНР Ван И и строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан в интервью «Биринчи радио» рассказал президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, глава внешнеполитического ведомства КНР передал и зачитал послание председателя Китая Си Цзиньпина.

Читайте по теме Кыргызстан просит Китай смягчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны

«Си Цзиньпин выразил политическую поддержку в сложившейся постпандемической ситуации и выразил готовность далее развивать торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество. Он еще раз подтвердил, что в рамках политики «Один пояс один путь» продолжат проекты и нам окажут поддержку в решении проблем, связанных с пандемией. Я считаю, что это очень хорошая поддержка для нас в сложившейся ситуации», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

«Китай для нас — большой рынок, очень большой партнер в торгово-экономических отношениях, в экспорте нашей сельскохозяйственной продукции. Они заинтересованы в наших экологически чистых продуктах. Мы выразили намерение усилить это направление», — отметил президент.

Глава государства напомнил, что 13 отечественных компаний имеют разрешения на экспорт сухого молока в Китай. Государственные органы начали переговоры об экспорте в КНР фасоли, винограда, картофеля, абрикосов, кукурузы, мясных продуктов и другой сельскохозяйственной продукции.

Конечно, мы не могли не обсудить вопрос внешнего долга. На сегодня наибольшая сумма приходится на Китай. Сейчас мы ставим вопрос о продлении срока выплат. Сооронбай Жээнбеков

Президент добавил, что еще одним важным и постоянно обсуждаемым вопросом является строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. По его словам, это очень важный проект для страны, и пандемия, когда закрылись границы, еще раз показала это. На первый план вышла не только экономика, но и вопрос обеспечения людей продуктами питания.

«В целом китайская сторона заинтересована в проекте. Кроме того, есть договоренность на высшем уровне с Россией об участии в проекте. Ведутся активные переговоры Китая, Кыргызстана, Узбекистана и России (в формате 3+1). Есть некоторые продвижения в данном вопросе», — сказал он.