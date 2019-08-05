Глава таможни Алмаз Онолбеков снят с должности

Алмаз Онолбеков снят с должности председателя Государственной таможенной службы. Информацию 24.kg подтвердили в правительстве.

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Как уточняется, Алмаз Онолбеков написал заявление по собственному желанию.

Известно, что на его место назначен Алтынбек Торутаев. Он был заместителем главы ГТС.

Отметим, что в адрес Онолбекова не раз звучала критика, в том числе из-за расхождения в показателях по импорту и экспорту товаров из Китая в Кыргызстан. Но глава таможни тогда заявил, что «серого импорта в республике нет».

Шквал критики на Онолбекова также посыпался после его хвалебных слов в адрес Райымбека Матраимова, которого тот назвал «опытным руководителем».

Алмаз Онолбеков признан одним из самых неэффективных руководителей госоргана по итогам 2018 года. Национальный деловой клуб вручил ему соответствующие звание и награду. Онолбеков оказался в тройке худших чиновников.