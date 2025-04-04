В муниципалитете сообщают, что соревнования стали не только ареной для выявления сильнейших фехтовальщиков, но и важной площадкой для развития дружеских связей, популяризации и развития фехтования. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, и Беларуси.



Организаторами выступили департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкека, Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Дельфин» и Федерация фехтования Кыргызстана.

среди мужчин победу одержал Аким Гнедчик (Беларусь), второе место занял Владимир Сидоров (Казахстан), а бронзу разделили Жоодат Есеналиев (Кыргызстан) и Нурмухамед Балтабай (Казахстан);

среди женщин первое место заняла Мария Гнеучик (Беларусь), серебро завоевала Мария Лесовская (Казахстан), а третье место разделили Акак Кенешова (Кыргызстан) и Милана Певец (Беларусь).

В категории кадетов U-17 среди мальчиков чемпионом стал Аким Гнедчик (Беларусь), а среди девочек – Алия Мамырова (Кыргызстан).



Результаты командного соревнования по взрослым и кадетам U-17:

среди мужчин золото взяла команда «Кыргызстан-1», серебро взяли «Казахстан-1». Бронзу поделили «Кыргызстан-3» и «Казахстан-2»;

среди женщин победителями стали фехтовальщицы из «Беларуси-1», второе место у «Беларуси-2», а бронзовые награды достались командам «Кыргызстан-1» и «Казахстан-1».

Призеры турнира награждены памятными медалями, кубками, дипломами и денежными призами.