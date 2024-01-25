В Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой 4

На территории Кыргызстана в 08.39 24 января зарегистрировали очередное землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщило МЧС КР.

По его данным, толчки до 3 баллов были в селах Жерге-Тал, Казань-Куйган, Тегерек, Оттук, Кызыл-Жылдыз Нарынской области, в селах Ылайлы-Суу, Шоро, Жан-Булак, Эмгекчил, Ак-Талаа, Эчки-Баши землетрясение магнитудой 2,5.

В Китае в 10.59 произошло землетрясение магнитудой 4. Подземные толчки почувствовали жители села Бедель Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.