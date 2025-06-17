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Общество

Таможенная служба усиливает контроль за ввозом запрещенных рыболовных сетей

Таможенная служба усиливает контроль за ввозом запрещенных рыболовных сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, меры предпринимаются для защиты озера Иссык-Куль и сохранения его экосистемы.

Контроль касается синтетических сетей, электроловильных устройств и других запрещенных средств.

Уточняется, что в таможенной системе внедрен специальный профиль риска, позволяющий выявлять подобные нарушения.

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подчеркнул, что контроль за соблюдением экологического законодательства будет ужесточен, а особая ответственность ложится на МВД, ГКНБ и другие госорганы. По его словам, президент Садыр Жапаров приехал на Иссык-Куль и лично проинспектировал побережье озера, выявив многочисленные рыболовные сети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332940/
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