Таможенная служба усиливает контроль за ввозом запрещенных рыболовных сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, меры предпринимаются для защиты озера Иссык-Куль и сохранения его экосистемы.

Контроль касается синтетических сетей, электроловильных устройств и других запрещенных средств.

Уточняется, что в таможенной системе внедрен специальный профиль риска, позволяющий выявлять подобные нарушения.

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подчеркнул, что контроль за соблюдением экологического законодательства будет ужесточен, а особая ответственность ложится на МВД, ГКНБ и другие госорганы. По его словам, президент Садыр Жапаров приехал на Иссык-Куль и лично проинспектировал побережье озера, выявив многочисленные рыболовные сети.