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Общество

Минздрав дополнительно получит 26 миллионов сомов на трансплантацию почек

Парламентский комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции одобрил дополнительное выделение средств Министерству здравоохранения на улучшение системы трансплантации почек.

По словам заместителя министра финансов Жибек Дуйшеевой, в соответствии с распоряжением кабмина профильному ведомству дополнительно выделят 26 миллионов 105 тысяч сомов. Эти средства предназначены для приобретения медицинского оборудования и реагентов.

Ранее Национальному центру охраны материнства и детства поручено с июня увеличить количество трансплантаций почки.

В Минздраве отмечали, что во многих странах, включая Кыргызстан, частота трансплантации почек у детей остается ниже оптимального уровня. Это связано с ограниченным количеством учреждений, способных оказывать такую помощь, и с особыми требованиями к проведению операций в педиатрической практике. Тем не менее успешная трансплантация у детей имеет жизненно важное значение: она помогает избежать серьезных осложнений, включая задержку роста, ортопедические проблемы, сосудистые патологии, а также улучшает качество жизни и социальную адаптацию ребенка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332931/
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