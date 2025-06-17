Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока

Аномальная жара — термин, который все чаще звучит в лентах новостей и прогнозах погоды в Кыргызстане. Но что стоит за этим явлением, насколько оно опасно и какие меры нужно принимать уже сегодня? Об этом журналист 24.kg поговорил с климатологом Зоей Кретовой.

Фото из интернета. Климатолог Зоя Кретова

— Как аномальная жара влияет на увеличение числа пыльных бурь и сильных ветров в Кыргызстане?

— Сильные ветры и пыльные бури — достаточно редкие явления для Кыргызстана. В долинах их среднегодовое количество составляет от 2 до 10 дней, продолжительность — не более двух часов. Ветер со скоростью 4–5 метров в секунду фиксируется в среднем лишь в 6 процентов случаев за год, немного чаще — весной и летом. Более сильные ветра — еще реже. Это объясняется горным рельефом страны, который сдерживает воздушные потоки.

Однако с изменением климата ситуация меняется. В долинных зонах усиливаются тепловые стрессы, увеличивается число аномально жарких дней и продолжительность так называемых волн жары — серий дней, когда температура входит в 10 процентов самых высоких значений за весь период наблюдений.

Читайте по теме Аномальная жара. 22 мая побило рекорд метеонаблюдений

Под действием продолжительной жары почва пересыхает, теряет структуру и становится рыхлой. Это облегчает подъем пыли в воздух. Нагретый воздух у поверхности поднимается вверх, создавая зоны пониженного давления и локальные воздушные циркуляции, усиливающие порывистость ветра. Он, в свою очередь, ускоряет эрозию и перенос частиц пыли с оголенных участков земли.

Кроме того, в регион чаще проникают воздушные массы с юго-запада и запада, насыщенные природной пылью. А деградированные местные территории — распаханные поля, иссушенные пастбища — становятся дополнительными источниками пыльных вихрей.

— Можно ли говорить о начале климатических изменений в регионе?

— Говорить стоит не о начале, а о том, что климат уже изменился. С середины 1970-х годов в Кыргызстане наблюдается устойчивый рост среднегодовой температуры. С середины 1990-х годов потепление стало особенно интенсивным. Почти каждый последующий год оказывается теплее предыдущего. Особенно заметен рост температур зимой и в начале весны.

Это не просто временное отклонение, а часть устойчивого тренда. Экстремальные явления — волны жары, засухи, сильные ветры — становятся более частыми. По данным климатических моделей, в будущем такие явления будут происходить чаще и станут интенсивнее. Климатолог Зоя Кретова

Это уже влияет на сельское хозяйство, водные ресурсы и здоровье населения.

— Насколько уязвимы экосистемы Кыргызстана к экстремальным погодным условиям?

— Уязвимость очень высокая. Климатические изменения происходят быстрее, чем экосистемы успевают адаптироваться. Городская среда страдает от перегрева и запыленности, что сказывается на зеленых насаждениях и городской инфраструктуре. Природные же экосистемы подвергаются еще большему риску.

Например, леса в нижних поясах теряют способность к восстановлению. В то же время в высокогорных зонах фиксируется прорастание елей — растений, ранее там не встречавшихся. Климатические пояса смещаются не только вертикально, но и горизонтально.

Дополнительную нагрузку создает деятельность человека: перевыпас скота, вырубка лесов, распашка склонов. Все это усугубляет воздействие жары и пыльных бурь.

— Какие меры необходимо принять на государственном и муниципальном уровнях?

— Прежде всего, нужна комплексная адаптационная политика. Среди приоритетных мер:

расширение сети особо охраняемых природных территорий;

контроль за перевыпасом, особенно вблизи населенных пунктов;

восстановление пойменных лесов и природных буферных зон;

масштабное озеленение с использованием засухоустойчивых видов.

Для городов важны меры по снижению теплового стресса:

регулярный полив и промывка улиц, установка фонтанов;

организация теневых зон, зеленых арок, водяных распылителей;

доступ к питьевой воде через фонтаны в общественных местах.

Необходимо развивать экологичный транспорт, внедрять устойчивые практики в градостроительстве и повышать осведомленность граждан. Каждый город должен иметь свой план адаптации к изменению климата.

— Как жара и пыльные бури влияют на здоровье населения и качество воздуха в Бишкеке и Ошe?

— Очень серьезно. Повышенные температуры вызывают тепловые стрессы, особенно у пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Появляются жалобы на слабость, головные боли, бессонницу, скачки давления.

Пыльные бури резко ухудшают качество воздуха. В атмосфере повышается концентрация взвешенных частиц (PM-10 и PM-2.5), которые проникают в дыхательные пути и вызывают обострения астмы, бронхитов и других болезней.

В зоне особого риска — уличные рабочие, строители, фермеры, продавцы. Им необходима защита от пыли и жара, включая пересмотр норм труда на открытом воздухе в экстремальные дни.