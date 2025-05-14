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Общество

Новый тариф на поливную воду: 500 сомов за гектар вместо прежних 2 тысяч

В Кыргызстане пересмотрели тарифы на поливную воду — с 2025 года они составляют 500 сомов за гектар. Об этом сообщил заместитель директора службы водных ресурсов Мелис Райымкулов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, до этого в 32 районах страны проведен анализ, и выяснилось, что многие фермеры ранее платили ассоциациям водопользователей до 2 тысяч сомов за гектар.

«По сути, тариф почти не изменился. Просто теперь он официально закреплен и рассчитывается, исходя из нормы полива», — пояснил Мелис Райымкулов.

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Бакыт Торобаев дал разъяснения по изменению тарифов на поливную воду

Систему тарификации ранее, в апреле, разъяснял министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев. Он отметил, что введено два уровня оплаты: 250 сомов — для регионов со сложными условиями и 500 сомов — для тех, где есть доступ к воде и инфраструктура.

По расчетам министерства, для полива 1 гектара зерновых необходимо около 1 тысячи 100 кубометров воды за сезон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329033/
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