Безопасный путь в школу. Как десятиклассница борется с ДТП в своем родном селе

Айбегим Атановой 16 лет. Она учится в 10-м классе в селе Джаны-Джер Чуйской области.

Школьница стала финалисткой программы Beginit, после чего занялась реализацией своего проекта «Безопасный путь в школу». Она изучила ситуацию с ДТП в стране, сделала опросник и картирование местности, а также анализ транспортного потока в радиусе 500 метров вокруг своего села.

В интервью 24.kg девушка рассказала о своем проекте, дальнейших планах и решениях, которые смогут снизить уровень ДТП в Кыргызстане. Она отмечает, что стремится создать безопасную дорожно-транспортную инфраструктуру для пешеходов. После всех исследований школьница планирует представить документ депутатам айыл окмоту и ГУОБДД МВД.

Фото Айбегим Атановой

— Безопасность дорог — это актуальная тема для нашей области. В этом году в моем селе сбили девятилетнего мальчика, и это были ужасная потеря и горе не только для семьи ребенка, но и для водителя. Из-за одной смертельной ошибки его жизнь разрушена. Для общества это утрата потенциала, который погибший мог внести в развитие республики.

Ежегодно в Кыргызстане случается свыше 6 тысяч ДТП, и динамика не меняется. Часто аварии случаются именно с участием детей-пешеходов по маршруту от школы до дома.

Дети — самые уязвимые участники дорожного движения. Они еще находятся на стадии развития. У ребят не сформирована простая сенсомоторная реакция, чтобы вовремя затормозить перед автомобилем. Из-за своих маленьких габаритов при столкновении удар приходится на все жизненно важные органы.

— Что такое концепция Vision Zero и почему вы решили использовать именно ее?

— В рамках программы Beginit я изучала социальное лидерство и управление проектами. После завершения курса участники программы самостоятельно реализовывают свои проекты по дорожной безопасности в своих городах и селах.

ДТП — это не неизбежный результат автоматизации, а ошибки инфраструктурной среды. Айбегим Атанова

В 2023 году в ДТП погибли 783 человека, и это огромная потеря. Человеческая жизнь — это самая высшая и невозместимая ценность, поэтому с развитием дорожного транспорта нужно развивать и безопасность передвижения.

Концепция Vision Zero — это международная программа, разработанная в Швеции в 1997-м, по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП. Концепция строится на философии, где неприемлема гибель людей, которые передвигаются по транспортной системе. Она включает два этических постулата:

человеческой природе свойственно ошибаться;

дорожная инфраструктура должна учитывать фактор ошибок и подстраиваться под человека, а не человек под нее.

— Что же нужно делать?

— Первое — нужно признать инфраструктурное разделение участников дорожного движения. Автомобили, велосипедисты, пешеходы движутся с разными скоростями, и необходимо четко разделять их потоки. Машинам — дороги, пешеходам — тротуары, велосипедистам — велодорожки. Смешивающиеся потоки создают хаос, где автомобилист собьет велосипедиста, велосипедист наедет на пешехода, а целым в такой ситуации остается автомобиль.

Второе — обучить функциональной грамотности. Большинство ДТП происходят из-за превышения скорости. Водители должны снижать скорость до 30 километров в час в местах с большим потоком детей. В результате это снизит шанс травмирования на 10 процентов.

Третье — изучить предсказуемость и простоту дорожной среды. Дети до 10 лет на практике не понимают знаки дорожного движения, поэтому вместо чтения сложных ребусов у перекрестков нужно сделать упор на цветовые ассоциации, чтобы они могли ориентироваться в пространстве безошибочно.

Четвертое — стремление к физическим ограничениям. Инфраструктура не должна полагаться на законопослушность людей. Если за руль сел пьяный водитель, то пешехода не спасут ни светофор, ни знаки, ни камеры и даже штрафы. Необходимо устанавливать физические барьеры: островок безопасности, шиканы (искусственные искривления дороги, которые заставляют водителя снизить скорость). Они изменят траекторию движения неуправляемой машины и примут удар на свою конструкцию в случае наезда на пешехода — это реальные методы для сохранения здоровья и жизни.

— Какие конкретные шаги вы уже предприняли в рамках проекта?

— Я изучила ситуацию ДТП в Кыргызстане, собрала опросы и сделала картирование, выявила трудности, с которыми сталкиваются респонденты разных возрастов и групп. После этого я сделала анализ транспортного потока, провела полевое исследование в радиусе 500 метров вокруг села и оцифровала собранные данные, использовав Google Forms и карту Yandex. В итоге получила наглядную статистику и визуализацию проблем на карте.

Выявив проблемы, я приступила к анализу собранных сведений и разработке решений Vision Zero. Сейчас завершаю разработку документа с рекомендациями на территории 500 метров.





— С какими трудностями вы столкнулись?

— На первом этапе были сложности с опросом респондентов. На полевых исследованиях важно получение качественных данных. К респондентам разных возрастов и групп необходимо было подобрать свой подход. Кто-то провожал с надеждой и радостью, кто-то относился с недоверием, что можно что-то изменить. Часто встречались люди, которые были убеждены, что государство не отреагирует на эти проблемы и нет смысла давать точные ответы. Важно было убедить каждого, что их мнение значимо, потому что мы все ходим по одним и тем же дорогам, и каждый может выявить проблемы, которые не замечают другие.

— Есть ли у вас мечта, связанная с этой темой или с жизнью в целом?

— Строительство инфраструктуры требует вложений. Но Vision Zero — это стратегия на десятилетия, а не на год. Как и образование или здравоохранение, это инвестиция в устойчивое будущее. ВОЗ оценивает, что страны теряют 1-3 процента ВВП ежегодно из-за ДТП. Каждая серьезная авария — это расходы на лечение, реабилитацию, потеря трудоспособности пострадавших. Предотвращение аварий снижает расходы и сохраняет жизни. В долгосрочной перспективе Vision Zero снижает бремя на здравоохранение и социальные службы.

Я вижу проект дорожной безопасности с Vision Zero как стратегию, которая развивается по всей области и может масштабироваться в другие регионы Кыргызстана. Такая система уже доказала свою эффективность. В государствах с наименьшим количеством ДТП Vision Zero закреплен на законодательном уровне. Я надеюсь, КР продолжит развиваться, строить устойчивое будущее и станет местом, где дети чувствуют себя в безопасности.