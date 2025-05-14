Служба антимонопольного регулирования продолжает активный мониторинг цен на цемент и проводит разъяснительную работу с реализаторами для предотвращения необоснованного повышения стоимости. Это связано с сезонным фактором, незначительным повышением отпускных цен некоторыми отечественными производителями и последующей спекулятивной реакцией на вторичном рынке.

Как сообщили в ведомстве, из-за сезонного фактора заводы ОсОО «Терек-Таш» и ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» незначительно повысили цены на цемент — от 10 до 20 сомов за мешок (50 килограммов). При этом ОАО «Кантский цементный завод» отпускные цены не менял. Кроме того, ОсОО «Терек-Таш» с 4 мая сократило объемы выпуска цемента в связи с плановым ремонтом.

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Из-за активизации строительного сезона отечественные заводы направляют основные объемы продукции крупным поставщикам, включая Государственную ипотечную компанию (ГИК). Это привело к снижению предложения цемента на вторичном рынке. На данное обстоятельство незамедлительно отреагировали недобросовестные реализаторы, допустив спекулятивное повышение стоимости.

В Антимонополии отмечают, что сложившаяся ситуация носит временный характер. Ожидается, что с завершением ремонта в ОсОО «Терек-Таш» в ближайшие дни и запуском дополнительного цеха в ОАО «Кантский цементный завод» ситуация на рынке стабилизируется.

Оптово-отпускные цены цементных заводов по состоянию на 14 мая 2025 года (в сомах):