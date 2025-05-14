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Общество

Проект нового семейного кодекса Кыргызстана разрабатывают больше года

Проект нового семейного кодекса разрабатывают уже больше года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления поддержки семьи и защиты детей Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Тодогельдиев.

По его словам, действующий кодекс принят в 2003-м.

За это время в него около 30 раз вносили различные изменения и дополнения по госвыплатам и алиментам.

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«Но при этом вопрос семейных отношений никогда не меняли. Поэтому создали рабочую группу, в состав которой вошли представители госорганов, академики, эксперты. Проект нового кодекса несколько раз выносили на общественное обсуждение и согласовывали с министерствами и ведомствами. К нам поступали различные предложения и замечания. В этом вопросе также заинтересованы международные и неправительственные организации», — сказал Бакыт Тодогельдиев.

Он отметил, что за год появилось несколько вариантов проекта нового семейного кодекса в связи с доработкой. Итоговый документ обсуждают последние 1,5 месяца, он почти готов для внесения на рассмотрение администрации президента, а после одобрения проект поступит в парламент.

Бакыт Тодогельдиев добавил, что основные задачи нового Семейного кодекса — укрепление семьи и сохранение традиционных семейных ценностей. В проекте предусматриваются вступление в брак только с 18 лет и заключение брака только между мужчиной и женщиной.

«За принуждение к браку до 18 лет предусмотрена ответственность», — подчеркнул начальник управления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329027/
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