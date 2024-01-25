В Кыргызстане за три года отремонтировали 1,6 тысячи километров каналов

За последние три года в Кыргызстане отремонтировали и очистили более 1,6 тысячи километров ирригационных каналов. Об этом сегодня на брифинге рассказал директор Государственного агентства водных ресурсов Алмазбек Сокеев.
По его словам, отремонтированы 1 тысяча сооружений и заменены 150 агрегатов на насосных станциях. Впервые за многие годы на них поменяли около
«Всем акимам, губернаторам и главам айыл окмоту поручили очистить оросительные сети. В этом году планируем привлечь население к очистке своих ирригационных сетей», — отметил Алмазбек Сокеев.
Он сообщил, что в ближайшие годы планируют построить 71 бассейн декадного регулирования (БДР). Готовится проектно-сметная документация. Ожидается, что первый БДР начнут строить в этом году.
«Планируем каждый год строить и вводить в эксплуатацию не менее четырех-пяти БДР. На строительство нужно один-два года. Средства будут выделять не только из бюджета, но и спонсоры. На сегодня три БДР строят за счет Исламского банка и Саудовского фонда. В этом году мы планируем поменять