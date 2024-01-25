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Общество

Виза для граждан Узбекистана. Когда нужна и как получить

Министерство иностранных дел рассказало, как гражданам Узбекистана получить кыргызстанскую визу. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что по новым правилам пребывания на территории КР граждане иностранных государств, в том числе РУз, для длительного пребывания должны оформить визу соответствующей категории. Согласно соглашению между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о взаимных поездках граждан, действуют следующие тарифы за оформление виз:

  • до шести месяцев — $10;
  • до одного года — $20.

Граждане РУз могут оформить кыргызстанскую визу через портал «Электронная виза» без требования выезда из республики.

Для подачи заявки на оформление виз необходимо зайти на сайт https://www.evisa.e-gov.kg/ и представить документы.

Для оформления «Туугандар виза» (членам семьи граждан КР):

  • паспорт гражданина Узбекистана;
  • ID-карта гражданина Кыргызстана;
  • документ, подтверждающий родство (свидетельство о заключении брака или свидетельство о рождении);
  • заявление гражданина Кыргызстана;
  • справка с места работы о заработной плате или другой документ о материальной состоятельности гражданина Кыргызстана.

«В качестве документа о материальной состоятельности можно представить нотариально заверенное обязательство о гарантировании материального обеспечения пребывания иностранного гражданина на территории КР. Других дополнительных требований по оформлению виз членам семей граждан Кыргызстана, в том числе обязательное наличие 50 тысяч сомов или иной суммы на банковском счете, нет», — рассказали в МИД.

Министерство просит обращаться за консультацией и разъяснениями только по официальным контактным телефонам сектора визовой работы ведомства по телефонам: +996312663070 и +996703428865 или по адресу: город Бишкек, улица Тоголока Молдо, 10.

Можно обратиться в полномочные представительства МИД:

  • город Ош, улица Ленина, 318, телефон +996322270968;
  • город Джалал-Абад, улица Ленина, 178, телефон +996372250040. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285051/
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