Неделя-24. Как «нашли» Орхана Инанды и угрозы Камчыбека Ташиева

Разгар летнего сезона не помешал сезону политическому сотрясать Кыргызстан.

Понедельник, 5 июля, поставил точку в поисках гражданина Кыргызстана Орхана Инанды. Он, как и предполагали многие, был тайно похищен и вывезен турецкими спецслужбами в Анкару. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире государственного телеканала TRT Haber, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Анкару. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в эксклюзивном интервью 24.kg прокомментировал похищение Орхана Инанды.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.

Политики и депутаты резко осудили похищение кыргызстанца и потребовали от властей вернуть его на родину.

А государственный телеканал Турции 7 июля предоставил подробности задержания кыргызстанца.

Судя по всему кыргызстанца тайно вывезли из страны сотрудники иностранной спецслужбы. Наши чиновники поспешили откреститься, заявив, что у директора международного образовательного учреждения «Сапат» имеется двойное гражданство.

Несмотря на то что Жогорку Кенеш ушел на каникулы, отдыхать они смогли лишь пару дней. 5 июля торага Жогорку Кенеша созвал внеочередную сессию. Это стало необходимостью, поскольку нардепам нужно привести в соответствие с новой Конституцией действующее законодательство.

Парламентариям предстоит принять два конституционных законопроекта — о кабинете министров и пакет поправок в избирательное законодательство. Кроме того, депутаты должны рассмотреть новую редакцию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Читайте по теме За месяц приток денежных переводов от мигрантов вырос на $1,9 миллиона

Всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, теперь будут проверять на наркотики, ВИЧ и опасные инфекции. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, должны будут проходить медосмотры на территории страны. В частности, нужно будет пройти проверку на употребление наркотиков или психотропных веществ, наличие ВИЧ и опасных инфекционных заболеваний.

С 1 сентября планируется ввести новые тарифы на электроэнергию. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель директора Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики и промышленности КР Миргуль Айдарова.

Глава ГКНБ дал пресс-конференцию. Рассказал о межправительственных переговорах по спорным участкам госграницы, борьбе с коррупционерами, уголовному делу по «Кумтору» и его фигурантах, но широкий резонанс вызвали другие откровения Камчыбека Ташиева. Он заявил, что всех, кто «обливает грязью президента», ГКНБ берет на учет и пригрозил привлечь к ответственности.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

11 июля - выборы в трех городах

Сегодня в Бишкеке, Оше и Токмаке проходят выборы депутатов городских кенешей. Эксперты единодушны: явка к избирательным урнам станет самой низкой за всю историю. Жара, отпуска, усталость от политических процессов и интриг их режиссеров вызывает апатию у избирателей.

Дата-отдел редакции проделал большую работу и проанализировал ход предвыборной кампании. Подробнее в материалах «Выборы в Оше. Лидеры есть, но новички наступают на пятки», «Повторные выборы в Ошский кенеш: женщин и безработных меньше, чем в Бишкеке», «Местные выборы в разгар пандемии и отпусков. Кому выгоден такой расклад», «Повторные выборы. Чем токмакские кандидаты отличаются от столичных».

Вместо уроков — намазы

В Кыргызстане проверили деятельность частных детских учреждений интернатного типа, в том числе религиозных. Это исследование уникальное, первое и единственное, в котором изучено положение детей именно в частных интернатах. Составитель отчета — президент ОФ «Институт детства», эксперт по защите детей Нуржамал Джакубова поделилась с 24.kg ключевыми наблюдениями за время мониторинга и своими опасениями. Читайте очень важную статью «Родители получают пособия, а детей сдают в частный интернат. Чтобы читали намаз». Декоративная должность госсекретаря

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении госсекретаря. Им стал 65-летний Чолпонбек Абыкеев — известный журналист и писатель. Учредитель, основатель и главный редактор газеты на кыргызском языке «Аалам».

Ранее работал заведующим отделом по связям с общественностью администрации президента КР. Возглавлял Государственное архивное агентство.

Это самый удобный пост во властной иерархии. Человек, его занимающий, ни за что конкретно не отвечает и никому не подчиняется. Но при этом вхож в самые высокие кабинеты. А полномочия его не простираются дальше разрезания ленточек на торжественных мероприятиях и произнесения скорбных речей на похоронах.

Журналист агентства решил вспомнить, кто и когда работал на этой странной должности и чем запомнился. Читайте в публикации «Декоративная должность. Зачем Кыргызстану госсекретарь: вспоминаем бывших».

Смотрите и не говорите, что вы не видели

В Республиканской клинической инфекционной больнице мест почти не осталось. Из 400 коек на 5 июля было свободно лишь девять.

Медики работают в авральном режиме и валятся с ног.

Кыргызстанцы тоже устали от ограничений и перестали соблюдать элементарные санитарные правила, не задумываясь, что это может привести к страшным последствиям, ведь игнорирование масок, несоблюдение физической дистанции в общественных местах — основные причины заражения COVID-19.

Нашему журналисту разрешили зайти в реанимационное отделение буквально на пять минут. Смотреть репортаж нужно всем. Это страшно. Смотрите видео «Третья волна COVID-19. Репортаж из переполненной реанимации».

Афганистан тревоги нашей

Ситуация в Афганистане приковывает внимание мировой общественности. Боевики движения «Талибан» взяли под контроль 13 районов Афганистана. При этом афганских военных вытеснили на территорию Таджикистана.

Под полным контролем талибов шесть уездов провинции Бадахшан — Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим, два района провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, один район в Пактии на востоке страны и еще один в южной провинции Кандагар.

В итоге 1 тысяче 37 военнослужащим правительственных войск ИРА пришлось отступить в Таджикистан.

Российский эксперт по Центральной Азии Семен Уралов рассказал 24.kg, как данная ситуация может сказаться на нашей стране. Подробности в статье «Ситуация в Афганистане. Как активность талибов может сказаться на Кыргызстане».

Июль, аномальная жара, проблемы с кожей

Синоптики предостерегают нас об аномальной жаре. Страдают не только зеленые насаждения, но и люди.

Солнце, пыль, жару назвать друзьями кожи нельзя. Ультрафиолетовые лучи ее иссушают, и она требует дополнительного увлажнения. О том, как правильно летом ухаживать за кожей, нашим читателям рассказала косметолог Оксана Зотова. Полезная консультация специалиста в материале «Как помочь коже в жару. Советы косметолога».

Об инициативах депутатов, вызывающих критику

Шестой созыв, споры о легитимности которого не утихают и по сей день, завершил сессионный год, но отпуск получился коротким — четыре дня. Депутатов не отпустят на каникулы, пока не будет принят пакет поправок в избирательное законодательство, конституционный закон о кабинете министров и новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

С 5 июля Жогорку Кенеш возобновил работу и продолжит заседать по ранее утвержденному графику до 30 июля. В течение мая — июня народные избранники, впрочем, как всегда, демонстрировали «чудеса работоспособности» и умудрились протащить давно, казалось бы, похороненные под сукном инициативы — спорные и непопулярные. Читайте о сомнительных порывах в статье «Чудаки законотворчества. О вредных депутатских инициативах».

Экология как популизм местных чиновников

Село Терек-Сай расположено в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. Оно возникло при разработке месторождения золота в советские времена. Сегодня 62 семьи, проживающие на улице Мырзабаева, вынуждены покинуть собственные земли.

Активисты и экологи отмечают вопиющие факты уничтожения местной окружающей среды.

Кто в этом виноват, почему власти игнорируют экологические нарушения золотодобывающей компании и по чьей вине не соблюдаются нормы Конституции, которая гласит, что частная собственность неприкосновенна, в материале «Разрушение села Терек-Сай. Как власти обменяли экологию на большие налоги».

Красота глазами читателей

Летом мы все становимся чуть чаще фотографами, ведь невозможно пройти мимо красоты, которую дарит нам природа. Наши читатели присылают свои работы из самых разных уголков Кыргызстана. Нам остается только любоваться и мечтать, когда-нибудь побывать в этих прекрасных местах. Очередная подборка «Мгновения жизни. Июньские Бостери и Нарынская область».