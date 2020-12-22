«Безопасный город». Выявлен факт ущерба государству на 20 миллионов сомов

Выявлен факт причинения ущерба государству в особо крупном размере. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Главный надзорный орган изучил материалы по реализации первого этапа компонента «Безопасный город» проекта «Умный город» на его соответствие требованиям законодательства. Выяснилось, что в 2018 году Государственным комитетом информационных технологий и связи объявил конкурс на закупку услуг по автоматическому предоставлению комплексной информации о транспортном потоке, данных видеонаблюдения и нарушениях Правил дорожного движения, зафиксированных с применением специализированных технических средств.

По результатам конкурсного отбора победителем признана компания «К.Р.В.». По договору в случае просрочки поставки, установки, монтажа и настройки сертифицированных специальных технических средств заказчик удерживает неустойку (штрафы, пени) за каждый день просрочки.

«Но, несмотря на нарушения сроков исполнения договора по оказанию услуг, ГКИТиС необоснованно сократил срок просрочки более чем на 50 календарных дней. В результате неустойка в 20 миллионов 171 тысячу сомов была списана полностью. Неправомерным решением государству причинен ущерб в особо крупном размере. При этом какие-либо дополнительные соглашения по продлению сроков исполнения договора между сторонами не заключались», — говорится в сообщении.

Генеральной прокуратурой республики собранные материалы зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 320 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса. Начато досудебное производство.

Напомним, что победителем конкурса на реализацию первого этапа проекта «Безопасный город» стал «Концерн радиостроения Вега».