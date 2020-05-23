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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке у сотрудника Аламединского районного суда подтвердился коронавирус

В Бишкеке у одного из сотрудников Аламединского районного суда подтвердился коронавирус. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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По данным ведомства, медики Центра санэпиднадзора проведут в здании суда эпидемиологическое расследование и вынесут соответствующее предписание.

«По этому вопросу ведем работу», — сказали в Минздраве.

Сегодня появилась информация о том, что сотрудник Аламединского районного суда заразился COVID-19, но, несмотря на это, здание суда на карантин не закрыли, а контактных лиц не отправили домой.

В Кыргызстане на 23 мая число инфицированных достигло 1 тысячи 365 человек. Выздоровели — 957.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153660/
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