Кыргызстанок с детьми пустили на родину из гуманных соображений. Пояснения ГПС

Двух кыргызстанок с несовершеннолетними детьми — гражданами России — пустили в КР, исходя из гуманных соображений и учитывая веские обстоятельства. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Напомним, что из Екатеринбурга прибыли две гражданки Кыргызстана с детьми, у которых были российские паспорта. В ГПС уточняют, что в соответствии с распоряжением правительства введено временное ограничение на въезд на территорию страны граждан иностранных государств и лиц без гражданства даже в том случае, если они являются членами семей граждан КР.

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«Марина Хачатурян и ее супруг являются гражданами Кыргызстана. Кроме того, при рассмотрении их случая учтено состояние здоровья несовершеннолетних детей. Учтены и жизненные обстоятельства второй гражданки КР, прилетевшей этим рейсом. Она находится в положении. В соответствии с распоряжением кабмина от 28 февраля 2020 года (в редакции от 6 марта 2020-го и от 17 марта) принято комиссионное решение о пропуске граждан РФ — детей гражданок Кыргызстана на территорию республики. Но процедура принятия решения о пропуске предусматривает рассмотрение веских обстоятельств и оснований для пропуска с составлением межведомственного акта, который подписывается уполномоченными должностными лицами МИД, Минздрава и ГПС КР. Таким образом, весь процесс занимает определенное время», — заключили в Пограничной службе.

Напомним, что накануне две женщины с четырьмя несовершеннолетними детьми прождали 12 часов в аэропорту «Манас» решения чиновников. Сначала они хотели депортировать детей, но потом сжалились и пустили в страну, отправив всех в обсервацию только поздно вечером.