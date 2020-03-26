Режим ЧП в Бишкеке. Обменки, страховые компании и ломбарды закроются

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на брифинге рассказал, что на период действия режима чрезвычайного положения в Бишкеке не будут работать обменные бюро, страховые компании и ломбарды.

Разрешены все виды услуг по ЖКХ, а также частных охранных, отдельных таможенных организаций и сферы коммуникаций — ТВ, радио, мобильная сеть, интернет, техническое обслуживание.

Работают все медучреждения и коммерческие банки.



На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

