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Общество

Экологи призывают ввести штрафы, чтобы отучить людей мусорить на природе

Фото 24.kg. Пресс-конференция экологов

«Нужно вводить штрафы, чтобы отучить людей мусорить», — заявила сегодня на пресс-конференции в 24.kg представитель общественного фонда «Эко Деми» Айжан Чыныбаева.

По ее словам, в Кыргызстане ежегодно увеличивается число людей, которые участвуют в акциях по уборке страны. На сегодня около 10 процентов людей участвуют в субботниках, посвященных Дню чистоты.

«Те, кто вышел убираться, ведь не мусорят. Есть люди, которые не участвуют в субботниках, но и не бросают мусор. Однако остаются 30-40 процентов людей, кто постоянно выкидывает мусор дома, выезжая на природу, пикники. Никакая информационная кампания не поможет. Только введение штрафов изменит ситуацию. Субботники продолжаются, но толку не будет, пока отсутствует системный подход в решении проблемы», — уверена Айжан Чыныбаева.
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