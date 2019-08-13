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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (65)

В заместителя командира «Альфы» стреляли на поражение в сердце

В заместителя командира «Альфы» Усена Ниязбекова стреляли на поражение в сердце. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев.

По его словам, ни один человек не пострадал от спецназа. Огнестрельное оружие было у Алмазбека Атамбаева.

«Он стрелял шесть раз в сторону подразделения «Альфы». Все шесть выстрелов нашли подтверждение — это смерть Усена Ниязбекова и ранение других спецназовцев. Судебно-медицинская экспертиза показала, что стреляли в сердце, на убой, на поражение. Циничное было убийство. Следствие это докажет в правовом поле», — сказал Орозбек Опумбаев.

Он добавил, что ни один человек со стороны жителей и сторонников не получил ранения.

«Спецназ мог применить оружие, но он этого не сделал. На месте найдены снайперская винтовка, два цинковых ящика с тысячей патронов, винтовки, пистолеты. Атамбаев тщательно готовился», — пояснил Орозбек Опумбаев.
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