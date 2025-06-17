В Нацбанке рассказали, сколько золотых слитков в год покупают кыргызстанцы

В Кыргызстане в среднем в год продается золотых мерных слитков общим объемом 35-65 килограммов. Такие данные предоставили в пресс-службе Национального банка.

По ее данным, кыргызстанцы покупают слитки весом 1, 2, 5, 10, 31,1 и 100 граммов.

В 2024-м продано 63 килограмма мерных слитков, годом ранее — 37 килограммов.

С начала текущего периода продано 64,8 килограмма мерных слитков на 556 миллионов сомов.

За последние три года населению проданы аффинированные стандартные слитки из золота в объеме 113 килограммов, проинформировал регулятор.

Напомним, цена обратного выкупа Нацбанком золотых мерных слитков продемонстрировала заметные колебания с 21 по 25 апреля, достигнув исторического максимума. 21 апреля стоимость выкупа унции золота составила 290 тысяч 625 сомов.