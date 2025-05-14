В Иссык-Кульской области построят малую ГЭС «Чок-Тал»

В Иссык-Кульской области состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства малой гидроэлектростанции «Чок-Тал». Об этом сообщили в Российско-Кыргызском фонде развития.

Отмечается, что новая МГЭС, расположенная на реке Чок-Тал, будет обладать установленной мощностью 3,7 мегаватта и после ввода в эксплуатацию в 2027-м будет вырабатывать около 19,2 миллиона киловатт-часов экологически чистой электроэнергии ежегодно.

По данным фонда, строительство этого объекта позволит снизить нагрузку на энергосистему и решить проблему потери воды в канале, питающем близлежащие села. Уточняется, что сейчас около 50 процентов воды теряется из-за изношенной инфраструктуры.

Строительством малой гидроэлектростанции «Чок-Тал» занимается ОсОО «Гриин Энерджи», с которым РКФР подписал соглашение о финансировании на $2 миллиона 740 тысяч.