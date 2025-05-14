16:02
USD 87.45
EUR 97.19
RUB 1.08
Экономика

С начала 2025 года бензин в Кыргызстане подорожал на 1-1,5 сома

С начала этого года различные марки бензина и дизельное топливо подорожали в среднем на 1-1,5 сома. Об этом сообщила Служба антимонопольного регулирования по итогам мониторинга цен на ГСМ на заправках.

Как отмечается, среднесуточное потребление бензина в Кыргызстане составляет 1 тысячу 781 тонну, дизтоплива — 1 тысячу 507 тонн.

Годовая потребность в нефтепродуктах в республике — около 1,4 миллиона тонн. Индикативный баланс по светлым нефтепродуктам (бензин и дизель) на 2025-й утвержден на том же уровне, что и в 2024 году, — 1,2 миллиона тонн (бензин — 650 тысяч тонн, дизтопливо — 550 тысяч тонн).

Доминирующее положение на товарных рынках КР занимают:

  • ОсОО «Мунай Пром» — по бензину и сжиженному углеводородному газу;

  • ОсОО «Альфа Ойл» («Ред Петролеум») — по бензину;

  • ЗАО «PH-Кыргызнефтепродукт» — по бензину.

Всего на топливном рынке страны действуют пять крупных игроков, которые обеспечивают около 90 процентов потребности рынка.

По данным нефтетрейдеров, по итогам трех месяцев этого года рост оптовых цен с российских НПЗ на Аи-92 составил $60 за 1 тонну (9 процентов), по дизтопливу — на $50 (7-8 процентов).

Также нефтетрейдеры отметили повышение железнодорожных тарифов по территории Казахстана на $30-40.

С 1 мая ожидалось еще повышение тарифа на транзит через РК на $40-50, что неизбежно сказалось на конечной себестоимости ГСМ, заметили в службе.

По ее данным, основными причинами роста цен на ГСМ являются:

  • повышение отпускных цен с российских НПЗ;

  • повышение тарифа на железнодорожные перевозки по территории Казахстана (транзит).

Нефтетрейдеры обеспечивают плавный рост цен в течение мая. Запасов ГСМ хватит на 1-1,5 месяца.

Также немаловажным фактором, который влияет на стоимость ГСМ, являются курс российского рубля и сокращение отпуска в связи с плановым ремонтом российских НПЗ (в частности, Омского завода, который поставляет нефтепродукты в страны Центральной Азии), добавили в САР. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329046/
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане появится госкомпания по обеспечению страны топливом
В Чуйской области изъяли 7 тонн топлива у нелегальных продавцов
Введение маркировки топлива принесло бюджету 3,8 миллиарда сомов за полгода
ГНС выявила более 12 тонн немаркированного дизтоплива в Баткенской области
ГНС пресекла продажу немаркированных ГСМ в Ошской и Баткенской областях
Казахстан продлевает запрет на вывоз горюче-смазочных материалов
Фермерам предоставят до 10 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене
3 миллиона литров топлива предоставят фермерам по льготной цене в 2025 году
Казахстан планирует отменить регулирование цен на бензин
НЭСК хочет закупить горюче-смазочные материалы на 338 миллионов сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателей торговых помещений В Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателей торговых помещений
Кабмин Кыргызстана отменил запрет на&nbsp;ввоз цемента Кабмин Кыргызстана отменил запрет на ввоз цемента
Нацбанк рассказал о&nbsp;свойствах кыргызского сома Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома
Семья президента США заработала $320 миллионов на&nbsp;мемкоине TRUMP Семья президента США заработала $320 миллионов на мемкоине TRUMP
Бизнес
Раздавай интернет от&nbsp;MEGA бесплатно! Раздавай интернет от MEGA бесплатно!
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
14 мая, среда
16:00
Безопасный путь в школу. Как десятиклассница борется с ДТП в своем родном селе Безопасный путь в школу. Как десятиклассница борется с ...
15:56
С начала 2025 года бензин в Кыргызстане подорожал на 1-1,5 сома
15:46
Минфин: Предпринимателям выдали беспроцентные кредиты на 8,8 миллиарда сомов
15:27
Проект нового семейного кодекса Кыргызстана разрабатывают больше года
15:14
Впервые за последние 25 лет президент США встретился с главой Сирии