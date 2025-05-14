С начала 2025 года бензин в Кыргызстане подорожал на 1-1,5 сома

С начала этого года различные марки бензина и дизельное топливо подорожали в среднем на 1-1,5 сома. Об этом сообщила Служба антимонопольного регулирования по итогам мониторинга цен на ГСМ на заправках.

Как отмечается, среднесуточное потребление бензина в Кыргызстане составляет 1 тысячу 781 тонну, дизтоплива — 1 тысячу 507 тонн.

Годовая потребность в нефтепродуктах в республике — около 1,4 миллиона тонн. Индикативный баланс по светлым нефтепродуктам (бензин и дизель) на 2025-й утвержден на том же уровне, что и в 2024 году, — 1,2 миллиона тонн (бензин — 650 тысяч тонн, дизтопливо — 550 тысяч тонн).

Доминирующее положение на товарных рынках КР занимают:

ОсОО «Мунай Пром» — по бензину и сжиженному углеводородному газу;

ОсОО «Альфа Ойл» («Ред Петролеум») — по бензину;

ЗАО «PH-Кыргызнефтепродукт» — по бензину.

Всего на топливном рынке страны действуют пять крупных игроков, которые обеспечивают около 90 процентов потребности рынка.

По данным нефтетрейдеров, по итогам трех месяцев этого года рост оптовых цен с российских НПЗ на Аи-92 составил $60 за 1 тонну (9 процентов), по дизтопливу — на $50 (7-8 процентов).

Также нефтетрейдеры отметили повышение железнодорожных тарифов по территории Казахстана на $30-40.

С 1 мая ожидалось еще повышение тарифа на транзит через РК на $40-50, что неизбежно сказалось на конечной себестоимости ГСМ, заметили в службе.

По ее данным, основными причинами роста цен на ГСМ являются:

повышение отпускных цен с российских НПЗ;

повышение тарифа на железнодорожные перевозки по территории Казахстана (транзит).

Нефтетрейдеры обеспечивают плавный рост цен в течение мая. Запасов ГСМ хватит на 1-1,5 месяца.

Также немаловажным фактором, который влияет на стоимость ГСМ, являются курс российского рубля и сокращение отпуска в связи с плановым ремонтом российских НПЗ (в частности, Омского завода, который поставляет нефтепродукты в страны Центральной Азии), добавили в САР.