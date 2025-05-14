Минфин: Предпринимателям выдали беспроцентные кредиты на 8,8 миллиарда сомов

В рамках проекта «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» предприниматели в Кыргызстане получили беспроцентные кредиты на 8,87 миллиарда сомов. Об этом сообщает Минфин.

С момента запуска проекта 31 марта 2021 года поддержку получил 11 тысяч 501

предприниматель:

по 1-й категории (до 1 миллиона сомов) — 9 тысяч 548 человек на 5,66 миллиарда;

по 2-й категории (до 3 миллионов сомов) — 1 тысяча 953 человека на 3,21 миллиарда.

Проект финансируется Всемирным банком и Азиатским инфраструктурным инвестиционным банком. Срок действия — до июля 2027-го.

Условия:

процентная ставка — 0 процентов;

срок — до 36 месяцев;

льготный период — до трех месяцев;

валюта — сом;

сельское хозяйство не финансируется.

Критерии участия: