«Кыргызалтын» опровергает перевод $29 миллионов на несанкционированный счет

В ОАО «Кыргызалтын» ответили на сообщение компании Сenterra Gold Inc. о попытке перевода около $29 миллионов на несанкционированный банковский счет путем подделки платежного поручения.

В «Кыргызалтыне» заявили, что обвинение в подделке платежных документов и транзакций, касающихся «золотых операций» 12 мая 2021 года, вызывает недоумение.

«ОАО «Кыргызалтын» в этот день и в последующие дни никаких финансовых операций не проводило и тем более не занимается подделкой платежных документов. ОАО «Кыргызалтын» всегда являлось и является законопослушным акционерным обществом с известным именем и деловой репутацией, которой дорожит. Необходимо отметить, что 17 мая 2021 года Жогорку Кенеш Кыргызской Республики принял постановление о введении временного внешнего управления в ЗАО «Кумтор Голд Компани» и правительством назначен временный внешний управляющий КГК, в связи с чем ОАО «Кыргызалтын» никаких финансовых операций с золотом КГК 12 мая не могло проводить и не проводило», — прокомментировали в компании.