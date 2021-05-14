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Экономика

Коллектив ОАО «Кыргызалтын»: Компанией завладел иностранный гражданин

Коллектив ОАО «Кыргызалтын» выступил с обращением к народу Кыргызстана и президенту Садыру Жапарову.

Сотрудники утверждают, что после смены руководства компанией фактически завладел иностранный гражданин Тенгиз Болтурук. Он представляется советником президента, запугивает сотрудников и угрожает увольнением.

«Нарушая законодательство Кыргызстана, через подставные компании из ОАО «Кыргызалтын» выводят сотни тысяч долларов. Председатель совета директоров Тилек Мамбеталиев, заведомо зная, что денежные средства выводят незаконно, не принимает никаких мер», — говорится в обращении.

Коллектив утверждает, что решением Тенгиза Болтурука уволены шесть сотрудников. Кроме того, в рамках реструктуризации планируется ликвидировать несколько филиалов и структурных подразделений. В результате без работы могут остаться около тысячи человек.

Коллектив ОАО «Кыргызалтын» просит президента, премьер-министра, ГКНБ, Генеральную прокуратуру обратить внимание на происходящее в компании.

Тенгиз Болтурук — гражданин Кыргызстана и Канады, имеет опыт работы более 30 лет в области проектирования и эксплуатации в горнодобывающей промышленности по всему миру, в том числе в Канаде, США, Казахстане, Австралии и Южной Африке. Окончил Московский институт стали и сплавов в 1987 году по специальности «обогащение руд цветных металлов», аспирантуру Технического университета Клаусталь в Германии. Является членом Ассоциации профессиональных инженеров Онтарио и Канадского института горного дела и металлургии. Тенгиз Болтурук был выдвинут на пост в совете директоров «Центерры» ОАО «Кыргызалтын» в соответствии с пересмотренным соглашением акционеров от 6 июня 2009-го, заключенным между «Кыргызалтыном» и Centerra.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/193931/
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