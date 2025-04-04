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Бизнес

Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA

Любите книги и хотите всегда быть в центре новых увлекательных историй? Абоненты государственного сотового оператора MEGA могут наслаждаться неограниченным доступом к популярному сервису «Литрес».

«Литрес» — это огромный каталог современной литературы: от классики и бизнес-литературы до бестселлеров, новинок и эксклюзивных подкастов от известных личностей. В ассортименте:

  • более 320 тысяч электронных книг;
  • более 62 тысяч аудиокниг;
  • более 200 тысяч подкастов на разных языках.

Тарифные пакеты «Литрес» для абонентов MEGA:

  • «Литрес Стандарт»: доступ к электронным книгам.
    Подключение: на день — 6 сомов (*2425*1*1#), на месяц — 155 сомов (*2425*1*30#);
  • «Литрес Аудио»: доступ к аудиокнигам и подкастам.
    Подключение: на день — 12 сомов (*2425*2*1#), на месяц — 305 сомов (*2425*2*30#);
  • «Литрес Премиум»: расширенный доступ к электронным книгам, включая новинки и бизнес-литературу.
    Подключение: на день — 10,50 сома (*2425*3*1#), на месяц — 265 сомов (*2425*3*30#);
  • «Литрес Все включено»: полный доступ к премиальному каталогу электронных и аудиокниг, а также подкастов.
    Подключение: на день — 14 сомов (*2425*4*1#), на месяц — 385 сомов (*2425*4*30#).

При первом подключении абоненты получат 14 дней БЕСПЛАТНОГО доступа к пакету «Все включено».

Загрузив приложение «Литрес», можно выбрать произведения на любой вкус: от классики мировой литературы до современных бестселлеров, увлекательных детективов и полезной профессиональной литературы. Сервис включает и большой выбор подкастов на самые разные темы — от личного развития до науки и искусства.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/324919/
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