Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA

Любите книги и хотите всегда быть в центре новых увлекательных историй? Абоненты государственного сотового оператора MEGA могут наслаждаться неограниченным доступом к популярному сервису «Литрес».

«Литрес» — это огромный каталог современной литературы: от классики и бизнес-литературы до бестселлеров, новинок и эксклюзивных подкастов от известных личностей. В ассортименте:

более 320 тысяч электронных книг;

более 62 тысяч аудиокниг;

более 200 тысяч подкастов на разных языках.

Тарифные пакеты «Литрес» для абонентов MEGA:

«Литрес Стандарт»: доступ к электронным книгам.

Подключение: на день — 6 сомов (*2425*1*1#), на месяц — 155 сомов (*2425*1*30#);

«Литрес Аудио»: доступ к аудиокнигам и подкастам.

Подключение: на день — 12 сомов (*2425*2*1#), на месяц — 305 сомов (*2425*2*30#);

«Литрес Премиум»: расширенный доступ к электронным книгам, включая новинки и бизнес-литературу.

Подключение: на день — 10,50 сома (*2425*3*1#), на месяц — 265 сомов (*2425*3*30#);

«Литрес Все включено»: полный доступ к премиальному каталогу электронных и аудиокниг, а также подкастов.

Подключение: на день — 14 сомов (*2425*4*1#), на месяц — 385 сомов (*2425*4*30#).

При первом подключении абоненты получат 14 дней БЕСПЛАТНОГО доступа к пакету «Все включено».

Загрузив приложение «Литрес», можно выбрать произведения на любой вкус: от классики мировой литературы до современных бестселлеров, увлекательных детективов и полезной профессиональной литературы. Сервис включает и большой выбор подкастов на самые разные темы — от личного развития до науки и искусства.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.